Poggi: “Bologna? Le ambizioni sono le stesse dello scorso anno”

Nel corso di “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Giovanni Poggi, firma de “Il Resto del Carlino”.

“ Il ritorno di Italiano in panchina è importante per la grande carica che sa dare ai suoi giocatori. Questo è sempre più il suo Bologna, che ormai ha preso in mano. Le ambizioni restano più o meno quelle dello scorso anno, anche se la vittoria della Coppa Italia dopo 50 anni ha dato grande entusiasmo. L’obiettivo è tornare in Europa, anche se la Champions è considerato un traguardo difficile ma non impossibile. L’infortunio di Freuler è stato un po’ una mazzata e non ci voleva. La squadra perderà qualcosa a centrocampo. I tifosi del Bologna aspettano ancora il miglior Ferguson dopo il lungo infortunio. La coperta non è corta, ma Freuler è un calciatore importante. Immobile? Non è ancora tornato pienamente in gruppo, sta lavorando in modo molto graduale. Più probabile rivederlo dopo la sosta”.