Pisa-Cremonese 1-0: Tourè regala la prima vittoria a Gilardino

Gilardino vince la prima partita del suo campionato, a Pisa, i padroni di casa si sono imposti 1-0 ai danni della Cremonese.

Dopo un primo tempo di intensità, la partita si accende nella ripresa. Vazquez colpisce una traversa, poi sfiorano il gol anche Bondo e Baschirotto, ma il colpo da tre punti arriva per il Pisa al 75′: Tramoni crossa al centro e il colpo di testa di Touré decide l’incontro.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro (22′ st Piccinini), Cuadrado (1′ st Leris); Isak Vural (22′ st Marin), Moreo (22′ st Tramoni); Nzola (46′ st Meister). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Buffon, Coppola, Raul Albiol, Denoon, Bonfati, Lorran. All.: Gilardino

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (46′ st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (32′ st Sarmiento), Bondo, Vandeputte, Faye (32′ st Floriani Mussolini); Vazquez (32′ st Bonazzoli), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola

Arbitro: Marcenaro.

Marcatore: 30′ st Touré (P)

Ammoniti: Aebischer (P), Faye (C), Isak Vural (P), Terracciano (C), Marin (P), Piccinini (P)