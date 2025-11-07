NewsCalcioMercato

Napoli su Kobbie Mainoo, ma la trattativa resta in stand-by

Il talento classe 2005 è osservato particolarmente dal Napoli

By Sara Di Fenza
Il Napoli continua a monitorare la situazione di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista classe 2005 del Manchester United. Gli agenti del giocatore vedono di buon occhio la destinazione azzurra, ma al momento il club partenopeo mantiene un atteggiamento prudente, in attesa di capire margini e condizioni dell’operazione.

Negli ultimi giorni anche la Roma avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per il talento inglese, segno di un interesse crescente in Serie A. Tuttavia, ogni sviluppo dipenderà dalla formula del trasferimento, dai costi richiesti e, soprattutto, dalla posizione dello United, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei suoi prospetti più promettenti.

Fonte: Alfredo Pedullà

