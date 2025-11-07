Napoli: Rrahmani la svolta decisiva in difesa, i numeri

Rrahmani più Buongiorno oggi somigliano anche a Rrahmani più Kim dell’altro ieri, un muro che diventa insormontabile, un bunker inaccessibile , la fortezza per due scudetti conquistati sempre con la miglior difesa.

Il Napoli è ripartito con Rrahmani a Lecce, portandoselo in panchina forse per avvantaggiarsi del suo magnetismo, e quella squadra che per nove partite consecutive s’era sempre dovuta piegare agli attacchi altrui, improvvisamente ha smesso di andare in sofferenza con quelle otto reti in campionato e nove in Champions League: la svolta di Via del Mare ha avuto un seguito poi al Maradona con il Como e con l’Eintracht.