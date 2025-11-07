NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: Rrahmani la svolta decisiva in difesa, i numeri

By Emanuele Arinelli
0
Rrahmani più Buongiorno oggi somigliano anche a Rrahmani più Kim dell’altro ieri, un muro che diventa insormontabile, un bunker inaccessibile, la fortezza per due scudetti conquistati sempre con la miglior difesa.
Il Napoli è ripartito con Rrahmani a Lecce, portandoselo in panchina forse per avvantaggiarsi del suo magnetismo, e quella squadra che per nove partite consecutive s’era sempre dovuta piegare agli attacchi altrui, improvvisamente ha smesso di andare in sofferenza con quelle otto reti in campionato e nove in Champions League: la svolta di Via del Mare ha avuto un seguito poi al Maradona con il Como e con l’Eintracht.
Però, per (ri)cominciare, è stata ricostruita la condizione necessaria per vivere in apparente tranquillità, sentendosi con le spalle coperte, sapendo che nell’emergenza ci sarebbe Rrahmani, semplicemente insuperabile nonostante abbia dovuto saltare dieci partite finora, dopo una stagione sempre presente.

 

 

Factory della Comunicazione

fonte gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

“Al Napoli manca quel 20% di fase offensiva”

News

Stefan Schwoch: “Ho sentito dire che la causa è l’assenza di De Bruyne”

News

De Laurentiis: «Il Maradona È un semicesso, lo stadio deve stare solo in città»

News

Ecco l’intoccabile, il Napoli pronto ad attuale l’opzione a suo favore

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.