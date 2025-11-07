Napoli: Rrahmani la svolta decisiva in difesa, i numeri
Rrahmani più Buongiorno oggi somigliano anche a Rrahmani più Kim dell’altro ieri, un muro che diventa insormontabile, un bunker inaccessibile, la fortezza per due scudetti conquistati sempre con la miglior difesa.
Il Napoli è ripartito con Rrahmani a Lecce, portandoselo in panchina forse per avvantaggiarsi del suo magnetismo, e quella squadra che per nove partite consecutive s’era sempre dovuta piegare agli attacchi altrui, improvvisamente ha smesso di andare in sofferenza con quelle otto reti in campionato e nove in Champions League: la svolta di Via del Mare ha avuto un seguito poi al Maradona con il Como e con l’Eintracht.
Però, per (ri)cominciare, è stata ricostruita la condizione necessaria per vivere in apparente tranquillità, sentendosi con le spalle coperte, sapendo che nell’emergenza ci sarebbe Rrahmani, semplicemente insuperabile nonostante abbia dovuto saltare dieci partite finora, dopo una stagione sempre presente.
fonte gazzetta