Napoli, caso Osimhen, fra qualche settimana la decisione del Gup

Arriverà il prossimo 20 novembre, di giovedì, la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura nell’indagine che vede coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’accusa di falso in bilancio per le annate di riferimento 2019, 2020 e 2021. Nel procedimento, oltre al patron azzurro, sono indagati anche il club e il dirigente Andrea Chiavelli. Proprio l’amministratore delegato del Napoli, ieri mattina, al tribunale di Piazzale Clodio a Roma, era presente alla nuova udienza. Chiavelli ha fatto dichiarazioni spontanee davanti al giudice difendendo ancora una volta le operazioni di calciomercato del Napoli e ribadendo l’assenza di qualsiasi attività fraudolenta. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas (nell’estate del 2019) e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lilla. Il Napoli, dal punto di vita sportivo, è stato già riconosciuto estraneo alle contestazioni: caso archiviato dalla Procura federale. Fonte Corriere dello Sport

Factory della Comunicazione