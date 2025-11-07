Napoli, accelerata per Mainoo: primo contatto col Manchester United per il prestito a gennaio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha intensificato i contatti con il Manchester United per Kobbie Mainoo, giovane centrocampista inglese già seguito durante l’estate. Gli azzurri, spinti dalle assenze certe di De Bruyne (out fino a febbraio) e Anguissa (impegnato in Coppa d’Africa), puntano a rinforzare il reparto di centrocampo nel mercato di gennaio.

Mainoo, che ha trovato pochissimo spazio finora — solo 138 minuti in Premier League e una presenza in EFL Cup — sarebbe favorevole a un trasferimento temporaneo per giocare con continuità e guadagnarsi una chiamata ai prossimi Mondiali. Il Napoli valuta dunque la possibilità di ottenerlo in prestito, anche se resta da superare la tradizionale resistenza dei club inglesi a questo tipo di operazioni.

Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna tiene vive anche altre piste, tra cui quella che porta a Lorenzo Pellegrini della Roma, nel caso in cui l’assalto a Mainoo non dovesse concretizzarsi.