Magoni, doppio ex: “Orsolini invece starebbe benissimo nel Napoli”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Magoni, doppio ex di Bologna e Napoli

“Il Bologna sta bene, il Napoli invece deve ancora trovare l’assetto migliore. Ha ancora un po ‘ di infortuni, forse sulla carta il Bologna sta un pò meglio. In questa intervista devo stare molto attento perchè ho giocato 118 partite col Napoli e 118 partite col Bologna!

Noi nel 96-97 abbiamo fatto due semifinali di coppa Uefa per cui qualche risultato buono lo abbiamo fatto, eravamo forti, ma la squadra di oggi è migliore. E’ una bella realtà questo Bologna. Mi pare che non abbia avuto grossi scossoni, ha fatto inserimenti mirati e cambiato poco mentre il Napoli ha cambiato tanto e ancora non ha trovato il giusto equilibrio.

I giocatori del Napoli sono di primissima fascia e tutti potrebbero giocare nel Bologna, Orsolini invece starebbe benissimo nel Napoli. Nel calcio di oggi si gioca tanto e ci si allena di meno ed è naturale che poi i giocatori si facciano male.