LUM, Garzoni: “Raggiunta quota quattromila studenti”

“Compiere venticinque anni rappresenta un momento di maturità. Tracciando un primo bilancio, abbiamo raggiunto quota quattromila studenti, abbiamo quattro Dipartimenti e siamo stati in grado di aggiungere i corsi di Medicina e Ingegneria”. È quanto dichiarato da Antonello Garzoni, Rettore dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro”, durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. “Stiamo crescendo molto – ha concluso – la nostra squadra è formata da centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali rappresentano il top della ricerca mondiale. Ci prepariamo al futuro affrontando anche i cambiamenti di questa sede che inizia ad accogliere un nuovo Campus”.

