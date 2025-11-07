Lukaku corre verso il recupero completo, le previsioni sono molto ottimistiche

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, fermo da agosto per infortunio, corre verso il completo recupero, anticipando anche le previsioni più ottimistiche. Il Corriere dello Sport scrive: “Romelu Lukaku comincia a intravedere la luce in fondo a un tunnel intrapreso il 14 agosto, sotto il sole dell’estate e tra le nebbie di un grave infortunio muscolare rimediato a Castel di Sangro. Nell’ultima amichevole dell’ultimo giorno prima della pausa di Ferragosto, a nove giorni dall’esordio in campionato con il Sassuolo. Dall’epoca, dalle lacrime per la lesione al retto femorale della gamba sinistra, il suo cannone personale, sono trascorsi 85 giorni oggi. Quasi tre mesi tondi. Quasi la fine del percorso e l’inizio di una nuova gioia: Big Rom sta accelerando e spingendo, sta provando ad accorciare i tempi fino a restringere anche il campo di dicembre, il mese indicato come quello del rientro. In un solo concetto? Proverà a tornare per la prima metà, prima ancora della Supercoppa. In questa fase, però, non è ancora possibile lasciarsi andare a previsioni che un giorno potrebbero sembrare troppo ottimistiche e un altro del tutto sballate: basti sapere che Lukaku sta facendo di tutto per chiudere il 2025 con qualche presenza in carnet, le prime della sua seconda stagione napoletana, le più importanti dopo tanta sofferenza a 32 anni. E in un momento di difficoltà realizzativa, beh, il Napoli lo aspetta con ansia: con Hojlund e Lucca aumenterà soluzioni e impatto. Per la cronaca, non gioca e non segna in una partita ufficiale dalla notte scudetto con il Cagliari: 168 giorni oggi. Un’eternità. Ma dopo la sosta, considerando che sta correndo e sgobbando ogni giorno a Castel Volturno dopo il periodo ad Anversa, il quadro potrà essere più chiaro: di certo, rosicchia ogni volta un minuto di più. E tutti insieme faranno giorni. Dicembre è vicino”.

Factory della Comunicazione