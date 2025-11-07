La “critica” di Jacobelli: “Conte non avrebbe bisogno di fare certe uscite”

Già Bologna darà risposte e non è una gara facile perchè il Bologna sta molto bene, ha anche recuperato la presenza fisica di Italiano che ha superato i suoi problemi di salute e l’obiettivo è quello di qualificarsi nella prossima Champions League. Ha ottime individualità per cui sarà una partita molto interessante da seguire. Il presidente del Bologna ha dimostrato di essere un uomo di parola perchè disse che avrebbe riportato la squadra rossoblù ai vertici che gli competono e l’anno scorso ha raggiunto la Champions League, ha vinto la coppa Italia, ha appena chiuso il bilancio in attivo, è in corso un progetto la ristrutturazione dello stadio e in Italiano ha trovato il continuatore di Thiago Motta. Il Bologna è una squadra ambiziosa e poggia le sue ambizioni su progetti solidi, su una società solida”.