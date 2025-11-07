napoli juve
La “critica” di Jacobelli: “Conte non avrebbe bisogno di fare certe uscite”

By Giuseppe Sacco
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista

“E’ un campionato particolarmente interessante e dopo l’ultima sosta potremo avere una valutazione ed una gerarchia al vertice delineata. Il Napoli comanda una classifica che vede tante squadre distanti pochi punti e non dimentichiamo il Como che ha legittime ambizioni di partecipare nella prossima stagione ad una competizione europea. E’ chiaro che il turno dell’undicesima giornata ci dirà molte cose a partire dal derby di Torino: il Toro deve cercare di sfatare la maledizione che lo perseguita da anni.
Conte non avrebbe bisogno di fare certe uscite. Il Napoli è primo in classifica, ha la seconda difesa del campionato e non riesco a capire che bisogno ci sia di queste sortite mediatiche. Il sostegno della tifoseria è indiscusso, è vero che il Napoli ha avuto problemi di infortuni, ma un po ‘tutti hanno le stesse problematiche. Non capisco neanche che fastidio dia il Napoli, non c’è bisogno di vedere fantasmi dove non ce ne sono.
Già Bologna darà risposte e non è una gara facile perchè il Bologna sta molto bene, ha anche recuperato la presenza fisica di Italiano che ha superato i suoi problemi di salute e l’obiettivo è quello di qualificarsi nella prossima Champions League. Ha ottime individualità per cui sarà una partita molto interessante da seguire. Il presidente del Bologna ha dimostrato di essere un uomo di parola perchè disse che avrebbe riportato la squadra rossoblù ai vertici che gli competono e l’anno scorso ha raggiunto la Champions League, ha vinto la coppa Italia, ha appena chiuso il bilancio in attivo, è in corso un progetto la ristrutturazione dello stadio e in Italiano ha trovato il continuatore di Thiago Motta. Il Bologna è una squadra ambiziosa e poggia le sue ambizioni su progetti solidi, su una società solida”.
