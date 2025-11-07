Incontro con gli agenti di Frank per il rinnovo, c’è sia la volontà che la distanza

U n’altra riunione per provare a limare le distanze e per avvicinarsi a un accordo fondamentale per il futuro della squadra. Con uno dei giocatori fondamentali per impatto tecnico e leadership. In occasione della partita di Champions con l’Eintracht, il ds Manna ha incontrato a Napoli gli agenti di Anguissa, Maxime Nana e Giovanni Branchini: la trattativa per il rinnovo del contratto di Frank procede ma resta ancora una distanza tra domanda e offerta.

Factory della Comunicazione

La volontà di prolungare, però, è reciproca e in agenda è già stato fissato un altro vertice. Per la cronaca: il rapporto è in scadenza ma il Napoli può esercitare unilateralmente un’opzione di rinnovo fino al 2027. Fonte: Cds