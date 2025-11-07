Il Mattino-Play-Off Champions? Napoli nulla è precluso

Il Napoli è ventiquattresimo nella classifica della fase campionato della Champions League. Il Mattino riferisce che agli azzurri servono 7 punti per superare lo sbarramento ed accedere ai play-off.

Con 4 punti occupa il 24esimo posto, ultimo utile per accedere alla fase successiva della competizione. Le prossime quattro partite saranno quelle decisive per scoprire che ne sarà degli azzurri. Due gare in casa (la prossima contro il Qarabag e l’ultima di gennaio contro il Chelsea) e due in trasferta (a Lisbona con il Benfica e a Copenaghen). Potrebbero bastare 7 punti, ovvero non sono più ammessi passi falsi. Sarà fondamentale vincere contro gli azeri il prossimo 25 novembre anche perché vorrebbe dire agganciarli a quota 7 in classifica. E poi dovrà interrompersi il mal di trasferta perché servirà almeno una vittoria tra Lisbona e Copenaghen. Meglio ancora se dovessero arrivare 6 punti dai viaggi in Portogallo e Danimarca per evitare di doversi giocare la vita o la morte nella delicatissima partita dell’ultima giornata (tutte le gare saranno in contemporanea) al Maradona contro il Chelsea.