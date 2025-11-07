Ecco l’intoccabile, il Napoli pronto ad attuale l’opzione a suo favore

Rrahmani è stato il leader di Spalletti (29 in campionato e 7 in Champions) e poi anche di Conte (38 su 38 solo 15’ saltati a Venezia); è il collante tra i settori, è uno dei superstiti del progetto del 2020, quello in cui il Napoli avviò la rifondazione tra gennaio e luglio 2020, ed è anche il futuro: il contratto è stato rinnovato nel marzo del 2023, ha scadenza estate del 2027, contiene un’opzione a favore della società per prolungarlo fino al 2028, quando il difensore avrà compiuto trentaquattro anni. Un uomo senza alcuna macchia. Fonte: Gazzetta

