Dossena: “Gutierrez può diventare un crack. Conte dovrà gestire Di Lorenzo, ma il Napoli è coperto sulle fasce”

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live“, su Radio Punto Zero, dove ha parlato dei calciatori azzurri ed ha elogiato un acquisto in particolare.

Ecco le sue parole:

“Olivera, Spinazzola e Gutierrez? Il Napoli quando ha comprato Gutierrez non ha preso una scommessa, deve imparare la fase difensiva, che in Italia curiamo molto, ma dal centrocampo in avanti può diventare un crack. in questo momento con Olivera e Spinazzola, che puõ essere un jolly, il ruolo è coperto. Spinazzola a destra? / giocatori forti come Di Lorenzo sono difficili da rimpiazzare, tirarlo fuori è complicato. Poi anche per lo spessore umano, vuole sempre dare il suo contributo. Deve essere bravo Conte a capire quando andare oltre la volontà del calciatore e farlo rifiatare. Mal di gol? Nel 3-1 con l’Inter abbiamo osannato la prestazione, poi subito dopo critichiamo.

Quando affronti partite con squadre chiuse, ci sono delle difficoltă, nella partita in Champions con gli avversari più aperti, ci sarebbero state piü occasioni. Le parole di Toppmoller sulla prestazione all’italiana? Criticano il nostro calcio, poi dicono che ci imitano. Chi con Hojlund in attacco? Vedo in grande miglio amento Lang. ha bisogno di giocare, lo vedo con una buona gamba, poi uno tra Politano e Neres. Tutte le partite in Europa sono difficili, ma le partite del Napoli sono abbordabili”