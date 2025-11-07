Dopo Udine by by, ecco quante gare salterà Zambo per la coppa d’Africa. Due nel mirino a gennaio

Anguissa al Napoli resterà quasi sicuramente altre otto partite, grazie alla generosità del Camerun che potrebbe averlo da regolamento con quindici giorni d’anticipo sulla gara iniziale e che invece si accontenterà – pare – di farlo rientrare la sera del 14, dopo il match di Udine: niente Riad, anche se per la semifinale col Milan qualche tentativo è stato fatto, poi, se il Camerun dovesse ritagliarsi uno spazio sino all’epilogo, fuori otto partite, inclusa la trasferta di Champions a Copenaghen, in calendario 48 ore dopo l’eventuale finalissima di Coppa d’Africa. Il Napoli pensa a Mainoo e Pellegrini per grannio, ma Anguissa è cuore ed è anche cervello, è la fedeltà racchiusa in quel quinquennale che sia lui che il Napoli vogliono rinnovare, è la forza motrice d’una squadra che nei suoi ritmi bassi s’appoggia nelle accelerazioni di un centrocampista moderno, l’inafferrabile incursore che in dieci partite di campionato per quattro volte è stato Mvp e che ha già calato un poker nella classifica cannonieri: un anno fa ne fece sei, record personale, che sta già vacillando. Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione