Dopo Udine by by, ecco quante gare salterà Zambo per la coppa d’Africa. Due nel mirino a gennaio
Supercoppa e mancherà almeno fino alla Lazio
Anguissa al Napoli resterà quasi sicuramente altre otto partite, grazie alla generosità del Camerun che potrebbe averlo da regolamento con quindici giorni d’anticipo sulla gara iniziale e che invece si accontenterà – pare – di farlo rientrare la sera del 14, dopo il match di Udine: niente Riad, anche se per la semifinale col Milan qualche tentativo è stato fatto, poi, se il Camerun dovesse ritagliarsi uno spazio sino all’epilogo, fuori otto partite, inclusa la trasferta di Champions a Copenaghen, in calendario 48 ore dopo l’eventuale finalissima di Coppa d’Africa. Il Napoli pensa a Mainoo e Pellegrini per grannio, ma Anguissa è cuore ed è anche cervello, è la fedeltà racchiusa in quel quinquennale che sia lui che il Napoli vogliono rinnovare, è la forza motrice d’una squadra che nei suoi ritmi bassi s’appoggia nelle accelerazioni di un centrocampista moderno, l’inafferrabile incursore che in dieci partite di campionato per quattro volte è stato Mvp e che ha già calato un poker nella classifica cannonieri: un anno fa ne fece sei, record personale, che sta già vacillando. Fonte: Gazzetta