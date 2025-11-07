Adnkronos News

De Molli: “Italia, il Paese più esposto in Europa sulla dipendenza dalle materie prime critiche”

Nel suo intervento a Ecomondo, Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e Thea Group, ha lanciato un forte allarme sul rischio strategico per il nostro sistema industriale: «L’Italia è il singolo Paese più esposto in Europa alla rilevanza strategica delle materie prime critiche», ha dichiarato. Secondo i dati illustrati, il 31% del PIL italiano – pari a 675 miliardi di euro – è a rischio in caso di interruzione dei flussi di approvvigionamento, oggi in larga parte dipendenti dalla Cina. De Molli ha invitato a un cambio di prospettiva nelle politiche industriali nazionali: «Dovremmo, come policy maker, guardare meno il TG delle venti e programmare piuttosto i prossimi vent’anni», ha concluso.

