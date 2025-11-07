NewsCalcioNapoli

De Laurentiis shock: “Il Maradona è un cesso. Serve uno stadio moderno o il Napoli resterà indietro”

By Emanuela Menna
0

Durante il Football Business Forum alla SDA Bocconi, Aurelio De Laurentiis ha denunciato con parole durissime le condizioni e la gestione dello stadio “Diego Armando Maradona”. Il presidente del Napoli ha definito l’impianto «un cesso», spiegando che il club paga al Comune per ogni utilizzo senza ottenere ricavi adeguati: «Noi incassiamo al massimo 3 milioni, altrove ne fanno cento». Ha ricordato gli sprechi dei lavori del 1990, criticando la politica per la mancanza di visione e l’assenza di sostegno al calcio italiano, minacciato anche — secondo lui — dalle infiltrazioni criminali. De Laurentiis ha insistito sulla necessità di una struttura moderna, sicura e accessibile, sottolineando che senza uno stadio all’altezza delle ambizioni europee, il Napoli rischia di restare indietro.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Anguissa, il motore del Napoli: premiato come miglior giocatore di ottobre in Serie A

News

Anguissa-Napoli, trattativa delicata: il club vuole blindarlo, ma il tempo stringe

News

Anguissa vuole restare al Napoli: avanti per il rinnovo, ma l’attesa non sarà…

News

Rossitto: “Pioli non lo definirei un fallimento, Vanoli può rimettere in sesto la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.