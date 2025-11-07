CDS- Conte insignito del premio “Scopigno”

Antonio Conte, nella giornata di ieri, è stato insignito del prestigioso premio “Manlio Scopigno”. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Effetto scudetto con trofei in bella vista anche a distanza di mesi dal trionfo del 23 maggio al Maradona contro il Cagliari. Ieri, infatti, Antonio Conte ha ricevuto al centro sportivo di Castel Volturno il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 2024/2025”. La consegna è avvenuta da parte del Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, insieme alla madrina Souhaila Mia. Conte è stato descritto, nella motivazione ufficiale per il riconoscimento, come «architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli)».

Tra i premiati in casa Napoli anche Aurelio De Laurentiis come “Presidente dell’anno” nella stessa edizione per aver portato – si legge – «nel mondo del calcio la capacità di essere un visionario che solo un grande uomo di cinema come lui può avere», e Scott McTominay, vera rivelazione e già Mvp dell’ultimo campionato, come “Miglior Giocatore di Serie A”. Il centrocampista azzurro è stato descritto nella motivazione ufficiale come «vero uomo scudetto del Napoli, tuttocampista ma anche bomber con dodici gol, l’emblema del calcio di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia».