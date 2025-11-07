CdS Campania – “NAPOLI SA DIFENDERSI”. Conte riparte dalla solidità e la porta blindata
Appena 25 i tiri subiti in campionato. Un primato
Il Napoli difende la vetta
Tre clean sheet di fila e una nuova solidità fondamentale per il primo posto in Serie A
E ora è tornato anche Rrahmani
I l Napoli riparte dalla difesa. Dalla fase difensiva, come giustamente ricorda Conte: si vince e si perde di squadra, si attacca e si difende di squadra. I suoi, alla fine della stagione del quarto scudetto, hanno tagliato il traguardo con la palma di miglior reparto d’Europa, nessuno come gli azzurri nei cinque top campionati del Continente, ma poi, da settembre in su, qualcosa è cambiato dopo i due clean sheet nelle prime due giornate del nuovo campionato. Del tipo: 17 gol incassati in 9 partite di fila e porta a brandelli contro il Psv. Sei a due: una disfatta ma anche una sveglia. Da quel momento, da quella notte tempestosa arrivata e poi sparita con lo stesso ritmo di una tempesta, la squadra è tornata solida, equilibrata e addirittura blindata da una decina di giorni a questa parte. Numeri: un gol subito nelle ultime quattro partite tra il campionato e la Champions – contro l’Inter, per giunta su rigore – e tre clean sheet in serie da Lecce all’Eintracht, passando per il Como. Due pareggi consecutivi per 0-0 che in qualche modo, a conti fatti, hanno influito in maniera decisiva sulle due classifiche: alla luce dei risultati delle altre, infatti, il Napoli è tornato da solo in vetta al campionato e in Champions, al netto del sapore molto amaro di una chance sprecata con i tedeschi in casa, ha perso una sola posizione in classifica ed è pur sempre all’ultimo posto utile della zona playoff. L’importanza cruciale di una difesa capace di colmare le carenze dell’attacco.
Fonte: CdS