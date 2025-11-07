Bologna-Napoli probabili formazioni, la scelta su Hojlund

Bologna e Napoli si affronteranno domenica alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara.

Le due squadre tornano in campo dopo gli impegni di coppa, entrambi terminati con lo stesso risultato. Gli azzurri hanno pareggiato 0-0 in Champions League contro il Francoforte, mentre il Bologna ha chiuso sullo stesso punteggio la sfida di giovedì contro il Brann. Va però sottolineato che la squadra di Italiano ha giocato in inferiorità numerica per oltre 80 minuti.

Factory della Comunicazione

La gara di domenica rappresenterà un test importante per valutare lo stato di forma del Napoli. In questi giorni, infatti, si sono alimentate alcune polemiche legate al poco gioco offensivo espresso dalla squadra, e il match contro un’avversaria ambiziosa come quella rossoblù potrebbe segnare una svolta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Gutierrez sulla fascia sinistra, dato che appare molto improbabile il recupero di Spinazzola, così come quello di Gilmour, entrambi usciti per infortunio nella gara contro il Como. Dopo le ultime buone prestazioni, Elmas va verso la riconferma come esterno sinistro d’attacco, mentre a destra Politano, apparso un po’ stanco nella gara di Champions, è in ballottaggio con Neres.

Per quanto riguarda il Bologna, Freuler ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra, è stato operato e resterà fuori per circa due mesi. A centrocampo ci sarà quindi spazio per l’ex Milan Pobega, affiancato da Moro. In attacco confermato l’argentino Castro.