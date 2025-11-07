Anguissa-Napoli, trattativa delicata: il club vuole blindarlo, ma il tempo stringe

Il Napoli resta pienamente in corsa per il rinnovo di Frank Anguissa, trattando con equilibrio e nel rispetto dei propri parametri economici. Tuttavia, la situazione comincia a farsi sempre più delicata: il centrocampista camerunese, oggi tra i più forti e completi al mondo nel suo ruolo, è consapevole del proprio valore e chiede un riconoscimento adeguato. Le sue richieste sono considerate legittime, così come lo sono le esigenze del club, ma il tempo che passa aumenta i rischi di un possibile distacco. Perdere un calciatore del calibro di Anguissa, punto di riferimento tecnico e leader nello spogliatoio, rappresenterebbe non solo un danno sportivo, ma anche un segnale negativo rispetto al percorso di crescita e consolidamento del club negli ultimi anni. Sul piano economico, il Napoli potrebbe ancora contare sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita per il suo ingaggio, un elemento che potrebbe facilitare l’intesa e spingere verso una conclusione positiva della trattativa.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Corriere dello Sport