Anguissa, il motore del Napoli: premiato come miglior giocatore di ottobre in Serie A

By Emanuela Menna
Frank Anguissa è oggi il simbolo della forza e dell’equilibrio del Napoli. Quattro gol, due assist e una presenza costante in ogni zona del campo raccontano solo una parte del suo impatto. È il classico “box to box” moderno: potente, intelligente tatticamente, capace di spezzare il gioco avversario e subito dopo creare occasioni. La Lega Serie A lo ha premiato come miglior giocatore di ottobre, riconoscendo in lui l’essenza del centrocampista totale, quello che unisce quantità, qualità e leadership. In un Napoli che ha vissuto momenti di difficoltà, Anguissa è rimasto una certezza granitica: la sua corsa, la sua forza e la sua lucidità sono diventate il motore silenzioso di un gruppo che, ogni volta che ha avuto bisogno di un riferimento, l’ha trovato proprio in lui.

