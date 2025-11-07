“Al Napoli manca quel 20% di fase offensiva”

Dario Marcolin, ex centrocampista di Napoli e Lazio e commentatore Dazn a Radio Martenel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

“Al momento le due squadre che giocano al miglior calcio sono il Como e il Bologna. I felsinei giocano in avanti, pressano moltissimo, sono votati all’attacco. Come filosofia cerca sempre di giocare molto sui due esterni offensivi, non a caso Orsolini sta facendo molto bene. Contro il Bologna si fa fatica, prima perché occorre girare palla con la pressione addosso. Per cui il Napoli, soprattutto nel giro palla difensivo, si troveranno gli attaccanti del Bologna aggressivi, con una difesa molto alta.