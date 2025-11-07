NewsCalcioRassegna Stampa

A partire da Milinkovic-Savic, tutti hanno ritrovato solidità ed equilibrio

Il Napoli, pur non riuscendo a trovare il gol da un pò di partite, ha però dalla sua parte la ritrovata solidità ed equilibrio, a partire da Milinkovic-Savic. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, del resto, ha costruito il successo della stagione precedente sull’equilibrio e la solidità. E averla ritrovata proprio ora, in un momento di difficoltà offensiva condizionata dalla luna calante di centravanti ed esterni, e aggravata dall’uscita di scena dell’inventore illuminato di nome De Bruyne, è di certo la migliore delle notizie. La crescita di Milinkovic-Savic, titolare con continuità dopo l’infortunio di Meret e protagonista contro Lecce e Como da pararigori, la specialità della casa, ha contribuito in maniera decisiva a blindare la porta, ma è tutta la squadra ad aver aumentato attenzione e intensità. Dall’attacco alla linea, passando per i mediani, il 5-4-1 in fase di non possesso è tornato impermeabile”.

