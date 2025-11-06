Adnkronos News

Zootecnica: nel bolognese il premio ‘Allevamento al Femminile’ di Zoetis Italia

By Adnkronos
0

Rossella Pedicone, Emanuela Sorgia, Alberta Rabitti. Sono loro a vincere la prima edizione del ‘Premio Allevamento al Femminile’ di Zoetis Italia. Obiettivo del progetto: dare visibilità e risonanza a storie, progetti e percorsi che stanno contribuendo a trasformare il settore zootecnico italiano in una direzione sempre più inclusiva, sostenibile e innovativa. ‘Allevamento al Femminile’, è stato avviato da Zoetis Italia nel 2024 con l’intento di mettere al centro il talento delle persone che ogni giorno, con il proprio lavoro, contribuiscono a prendersi cura della salute degli animali.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Industria, Rovardi (ABB): “stabilimento Frosinone è centro di eccellenza e…

Adnkronos News

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Adnkronos News

Zootecnica: Lombardo (Zoetis), ‘Portiamo innovazione nella filiera’

Adnkronos News

Industria, Belli (ABB ): “versatilità, affidabilità e sicurezza caratterizzano nuovo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.