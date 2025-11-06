Verso Bologna-Napoli: difficili i recuperi per Spinazzola e Gilmour. Scalpita Lang

Dopo il giorno di riposo che ha fatto seguito allo scialbo 0-0 di Champions contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della prossima sfida di Serie A, quella in programma contro il Bologna al Dall’Ara domenica prossima. Sul fronte-infermeria, difficile che possano esserci i recuperi di Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour, già out nella gara ai tedeschi, ma Antonio Conte dovrà fare altre valutazioni.

Non è scontato, stando a La Gazzetta dello Sport di quest’oggi, che in terra emiliana si ricorra al turnover. Andranno verificate le condizioni di Politano, apparso in calo, con Neres che potrebbe essere impiegato dal primo minuto alla pari di Elmas. Si scalda anche Noa Lang.