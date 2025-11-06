NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Premio Manlio Scopigno: triplo riconoscimento per il Napoli Campione in carica!

By Riccardo Cerino
Questa mattina, presso l’SSC Napoli Training Center, Antonio Conte ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 2024/2025”. La consegna è avvenuta da parte del Presidente dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, insieme alla madrina Souhaila Mia.

Motivazione ufficiale: “Premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della serie A ad Antonio Conte, non solo tecnico ma anche architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli)”.

Nel corso della stessa edizione del premio, sono stati attribuiti anche due ulteriori riconoscimenti:

Aurelio De Laurentiis – “Presidente dell’anno”
Motivazione ufficiale: “Premio Manlio Scopigno come miglior Presidente dell’anno ad Aurelio De Laurentiis perché ha portato nel mondo del calcio la capacità di essere un visionario che solo un grande uomo di cinema come lui può avere“.

Scott McTominay – “Miglior Giocatore di Serie A”
Motivazione ufficiale: “Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della serie A a Scott McTominay, vero uomo scudetto del Napoli, tuttocampista, può giocare ovunque, ma anche bomber con 12 goal. È l’emblema del calcio di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia“.

 

Fonte: TuttoNapoli

