UFFICIALE – Genoa, c’è l’annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore! Dovrà attendere per il debutto

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. L’ex tecnico della Roma prende il posto del dimissionario Patrick Vieira, dopo che nell’ultima giornata a guidare i rossoblu era stato il duo Roberto Murgita-Mimmo Criscito.

Questo il comunicato della società ligure, ripreso dal portale TMW:

“Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori“.

De Rossi, tuttavia, non sarà in panchina nel match contro la Fiorentina perché deve scontare una giornata di squalifica in seguito all’espulsione rimediata, ironia della sorte, proprio a Marassi in occasione di Genoa-Roma del 15 settembre 2024, al termine della quale fu esonerato dai giallorossi.