Trump parla, malore nello Studio Ovale: un ospite sviene

(Adnkronos) – Malore nello Studio Ovale alla Casa Bianca durante una conferenza stampa a cui partecipa il presidente Donald Trump. Nell’evento organizzato per annunciare novità sul prezzo dei farmaci, uno degli ospiti ha avuto un mancamento durante l’intervento di Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services. 

I soccorsi sono stati immediati. Trump, che inizialmente ha osservato l’uomo steso a terra, si è successivamente voltato verso giornalisti e operatori con un’espressione impassibile. Nel giro di pochi secondi, i funzionari della Casa Bianca hanno fatto allontanare i media. 

