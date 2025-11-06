SSCN, Ufficiale – Atalanta, Qarabag e Cagliari: tutte le info sui biglietti

SSC Napoli comunica che:

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Qarabag, quinto match di Champions League che si disputerà martedì 25 Novembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà mercoledì 3 Dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per la partita di Serie A contro l’Atalanta e per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro il Qarabag, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

Informiamo inoltre che, la fase di vendita riservata a tutti i Membri Premium della SSC Napoli, sarà disponibile a partire dal match in programma il 7 dicembre 2025, Napoli vs Juventus

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Atalanta saranno i seguenti:

Settore FASE 1 FASE 2 CURVE INFERIORI 35,00 € 40,00 € CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € DISTINTI INFERIORI 65,00 € 80,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

I prezzi per Napoli vs Qarabag saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3 CURVE INFERIORI 25,00 € 30,00 € CURVE SUPERIORI 50,00 € 55,00 € DISTINTI INFERIORI 55,00 € 70,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 95,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 € 110,00 € TRIBUNA NISIDA 100,00 € 120,00 € TRIBUNA POSILLIPO 125,00 € 145,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 € 165,00 €

I prezzi per Napoli vs Cagliari di Coppa Italia saranno i seguenti:

Settore FASE 1 FASE 2 CURVE INFERIORI 10,00 € 14,00 € CURVE SUPERIORI 14,00 € 20,00 € DISTINTI INFERIORI 20,00 € 25,00 € DISTINTI SUPERIORI 25,00 € 30,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 30,00 € 35,00 € TRIBUNA NISIDA 35,00 € 40,00 € TRIBUNA POSILLIPO 45,00 € 50,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 50,00 € 55,00 €

FASI DI VENDITA

NAPOLI VS ATALANTA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di venerdì 7 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 13 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 14 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

NAPOLI VS QARABAG

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI ITALIA 25/26

Dalle ore 12:00 di lunedì 10 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 12 Novembre i titolari di Abbonamento ITALIA della stagione 25/26 (20 gare) potranno esercitare la c.d. prelazione sul proprio posto e, pertanto, acquistare un biglietto per assistere alla partita dal proprio posto di abbonati ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (vendita libera).

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di giovedì 13 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 16 Novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 17 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

NAPOLI VS CAGLIARI – COPPA ITALIA

FASE 1 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card

Dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 17 Novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 18 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

FASE 1 e 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);

FASE 3

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 1 e 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).

FASE 3

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge

In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI

Napoli vs Atalanta

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS ATALANTA

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS ATALANTA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore dalle ore 12:00 di venerdì 14 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

NAPOLI VS QARABAG

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS QARABAG

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS QARABAG

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore dalle ore 12:00 di lunedì 17 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

NAPOLI VS CAGLIARI

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS CAGLIARI

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS CAGLIARI

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di martedì 18 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.