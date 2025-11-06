NewsCalcioNapoli

Sky Sport, Lukaku scalpita e mette nel mirino una data per il ritorno in campo

By Riccardo Cerino
Romelu Lukaku vuole riprendersi l’attacco del Napoli. Il centravanti, rientrato in Italia solo la scorsa settimana dopo aver iniziato in Belgio il recupero dall’infortunio patito a metà agosto, in questi ultimi giorni sta intensificando i carichi per accelerare il rientro in campo. La data messa nel mirino, stando a Sky Sport, è quella del 18 dicembre, quando gli azzurri affronteranno a Riad il Milan nel match valido per le semifinali della Supercoppa Italiana.

L’obiettivo dell’ex Roma è quello di rientrare quanto prima al centro del reparto avanzato azzurro. Ma soltanto le prossime settimane daranno un’indicazione più chiara sull’effettiva tempistica.

