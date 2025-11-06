Sarà 9+1: Manna alla ricerca di almeno un altro centrocampista

Si è spesso parlato, soprattutto nelle ultime settimane, di questi 9 innesti azzurri. Si tratta, ovviamente, dei calciatori che si sono uniti all’inizio di questa stagione alla vecchia guardia. Quasi sicuramente, viste le circostanze, (infortunio De Bruyne e Coppa d’Africa per Anguissa) bisognerà aggiungerne almeno un altro, il decimo nuovo elemento. E lo si farà, come sembra, già a gennaio. Giovanni Manna, infatti, d.s. dei partenopei, come scrive Il Mattino, si sta già muovendo: “Fermatosi a quota 9, ora è probabile che il direttore sportivo Giovanni Manna possa andare alla ricerca di almeno un altro centrocampista. Nel mirino il 20enne inglese Kobbie Mainoo del Manchester United e il 22enne Arthur Atta che l’Udinese valuta circa 15 milioni”.

Factory della Comunicazione