Roncari (A2A Ambiente): “progetto che consente di riscaldare 5.000 abitanti e tagliare 3.500

“Abbiamo meritato questo riconoscimento per un progetto che recupera il calore generato dai server dei data center e lo trasferisce a un’acqua superdistillata fino a 65 gradi, che viene poi immessa nella rete di teleriscaldamento. Contribuiamo così a riscaldare circa 5.000 abitanti e a risparmiare 3.500 tonnellate di CO₂ ogni anno.” Così Fulvio Roncari, responsabile della Business Unit Ambiente di A2A Ambiente, ad Ecomondo 2025.

