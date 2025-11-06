NewsCalcioNapoli

Pierpaolo Marino: “Il Napoli non segna? Solo una fase. Buongiorno e Rrahmani tra i migliori della Serie A”

Queste le parole del dirigente sportivo Pierpaolo Marino

By Guido Russo
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, il quale ha parlato della questione goal in casa Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli non fa gol? È una fase, non penso ci sia un problema cronico. Credo sia una circostanza momentanea. Anche nella partita di Champions il Napoli ha tirato. Intanto non si subiscono più gol e questo è merito della coppia Buongiorno-Rrahmani. È una delle migliori della Serie A. È fondamentale che questi due possano giocare insieme perché si completano e sono migliorati molto. A gennaio servirebbe un centrocampista che non va a pestare i piedi a McTominay. Un jolly a centrocampo che possa fare più cose e dare maggiori soluzioni a Conte. Il Napoli vuole proporre un calcio più europeo? Dopo una sconfitta a Bologna Pesaola disse che gli avversari gli avevano rubato l’idea. Aveva promesso che il Napoli non avrebbe fatto barricate e che voleva dominare. Questo significa che ci sono anche gli avversari in campo: Conte forse si aspettava un avversario più propositivo, invece ha trovato contro una squadra molto chiusa e coperta. Non sempre le partite si sviluppano secondo le idee che l’allenatore prepara”.

