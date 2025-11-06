Neres e Politano a secco di gol da troppo tempo

Il Napoli non riesce ad andare in gol, ma non arrivano non solo dagli attaccanti, bensì anche dagli esterni, Neres e Politano, e non solo. Il Corriere dello Sport scrive: “Più complesso il discorso degli esterni: Neres è a secco da dieci mesi, l’ultima rete risale alla trasferta con la Fiorentina del 4 gennaio e in stagione viaggia con lo 0.36 di xG; Politano dal 30 marzo contro il Milan, oltre sette mesi. E come loro anche Elmas e Lang sono all’asciutto, con storie e situazioni differenti: Noa, tanto per indicare l’esempio più offensivo, sta cominciando a vedere un po’ di luce dopo un impatto molto complesso”.

