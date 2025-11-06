NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, niente gol di un attaccante nelle ultime sei gare

Gli attaccanti del Napoli non segnano da sei partite, da Hojlund a Lukaku, uscito per infortunio ad agosto. Il Corriere dello Sport scrive: “Per intenderci, neanche un gol di un attaccante nelle ultime sei partite: l’ultimo fu di Hojlund contro il Genoa il 5 ottobre. L’ultimo anche di Rasmus, se vogliamo, ma tre le ha saltate per infortunio e con il Lecce è entrato nella ripresa; Lucca è fermo alla rete con il Pisa del 22 settembre, 9 partite; Ambrosino è a zero ma ha collezionato appena 31 minuti in due presenze. Lukaku è uscito di scena ad agosto”.

