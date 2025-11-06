NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, la maggior parte dei gol sono arrivati da Anguissa, McTominay e De Bruyne, e non solo

By Emilia Verde
0

Il Napoli segna poco, e la maggior parte dei gol non sono arrivati dagli attaccanti, ma da Anguissa, McTominay e De Bruyne. Il Corriere dello Sport scrive: “In totale, il Napoli ha segnato 20 gol in 14 partite, compiendo statisticamente il proprio dovere senza mai andare oltre: l’xG di 20.4 è lo specchio fedele di una raccolta limitata al seminato. Dati confermati nelle due competizioni: 16 gol in Serie A (3 rigori), con xG di 16.4, e 4 gol in Champions con xG di 4.1. Tra l’altro 12 dei 20 gol, cioè il 60%, li hanno segnati Anguissa, McTominay e De Bruyne: 4 ciascuno. Con i 4 di Hojlund viene fuori che hanno prodotto l’80%; a cui vanno aggiunte le reti di Beukema, Spinazzola, Gilmour e Lucca”.

