Napoli, il mistero della Champions
Conte è a quota 4 punti: significa 24a posizione, in bilico tra purgatorio e inferno. In teoria, scrive La Gazzetta dello Sport, il calendario è abbordabile, cominciando dal prossimo turno con il Qarabag che però ha appena fermato (a Baku) il Chelsea.
Seguono le trasferte con il Benfica, incrocio con Mou, e il Copenaghen, poi ultima al Maradona con il Chelsea.
Il Napoli deve scrollarsi di dosso il 2-6 con il Psv e sbloccarsi in casa. I playoff, sebbene da “non” teste di serie, non dovrebbero sfuggire.