Napoli, il bilancio dei nuovi volti: in crescita

Infatti, stanno dimostrando un encefalogramma tutt’altro che piatto sia Gutierrez che Elmas. Il primo sta crescendo partita dopo partita. E anche quando è stato schierato a gara in corso ha fatto vedere di avere talento, fisico e grande propensione anche alla fase offensiva.

Elmas, invece, è partito in sordina, giocando pochissimo. Poi a causa degli infortuni e del ritorno al 4-3-3 Conte lo ha utilizzato con maggiore frequenza. Prezioso contro il Como, particolarmente vivo contro l’Eintracht e in entrambe le gare ha dimostrato duttilità dal punto di vista tattico: partito esterno si è spostato al centro a fare il regista con grande disinvoltura.