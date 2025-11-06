CalcioIn EvidenzaNapoli

Napoli, il bilancio dei nuovi volti: in crescita

By Simona Marra
I primi mesi della nuova stagione sono andati in archivio. E in casa Napoli è già tempo di bilanci. Come si legge tra le pagine de Il Mattino, tra i nuovi nove volti approdati in quel di Napoli ce ne sono un paio che stanno attraversando un cammino di crescita.

Infatti, stanno dimostrando un encefalogramma tutt’altro che piatto sia Gutierrez che Elmas. Il primo sta crescendo partita dopo partita. E anche quando è stato schierato a gara in corso ha fatto vedere di avere talento, fisico e grande propensione anche alla fase offensiva.

Elmas, invece, è partito in sordina, giocando pochissimo. Poi a causa degli infortuni e del ritorno al 4-3-3 Conte lo ha utilizzato con maggiore frequenza. Prezioso contro il Como, particolarmente vivo contro l’Eintracht e in entrambe le gare ha dimostrato duttilità dal punto di vista tattico: partito esterno si è spostato al centro a fare il regista con grande disinvoltura.

