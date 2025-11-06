Napoli, falso in bilancio: quando ci sarà la decisone

È attesa per il 20 novembre la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell’indagine che vede coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l’accusa di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021.

Factory della Comunicazione

Nel procedimento, come scrive Il Mattino, sono indagati anche il dirigente Andrea Chiavelli e la società calcistica. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Nel corso dell’udienza di oggi Chiavelli ha fatto dichiarazioni spontanee davanti al giudice. l manager ha sostanzialmente difeso l’attività di calciomercato della società azzurra affermando che non si è trattato di operazioni fraudolente.