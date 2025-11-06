Napoli, “Ag4in” arriva in TV: il film del quarto scudetto azzurro dal 22 novembre su Sky e Now

Dopo il successo al cinema, “Ag4in”, il docufilm che celebra il quarto scudetto del Napoli, sbarca anche sul piccolo schermo. A partire dal 22 novembre, subito dopo la sfida di campionato Napoli-Atalanta, il film diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro sarà disponibile su Sky e in streaming su Now.

Uscito nelle sale lo scorso 24 settembre, a pochi giorni dal trionfo casalingo contro il Pisa, “Ag4in” ha conquistato il pubblico registrando incassi record e posizionandosi al primo posto nella classifica dei film più visti nella settimana d’esordio, superando persino la pellicola di Leonardo DiCaprio “Una battaglia dopo l’altra”.

Il docufilm ripercorre la straordinaria cavalcata degli uomini di Antonio Conte verso il tricolore, svelando emozioni, retroscena e momenti di vita quotidiana nello spogliatoio. Tra le scene più intense, i discorsi motivazionali dell’allenatore, le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo e le immagini dei festeggiamenti che hanno infiammato l’intera città.

“Ag4in” è un viaggio nell’anima del gruppo azzurro, capace di ribaltare ogni pronostico e conquistare il titolo con determinazione e spirito di squadra. La forza del racconto sta nella sua autenticità: dalle partite ai momenti di tensione, fino alle divise sporche e alle emozioni più vere dei protagonisti.

Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis guarda già al futuro. L’obiettivo è realizzare un nuovo film dedicato alla stagione 2025/2026, che racconti il percorso del Napoli in campionato e in Champions League. Un piccolo spoiler è già presente in “Ag4in”: la firma del contratto di Kevin De Bruyne, segnale dell’inizio di un nuovo capitolo della storia azzurra.