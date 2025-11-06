NewsCalcioRassegna Stampa

La situazione del Napoli in Champions, decisive le prossime per evitare i playoff

By Giuseppe Sacco
Tutto in 4 gare, ma a oggi azzurri al playoff Alla fine della 4ª giornata, il Napoli è in zona playoff, riservata alle squadre dalla 9ª alla 24ª posizione: era 23° prima dell’Eintracht e ieri, invece, è sceso al 24° posto per differenza reti (tedeschi al 23° e Bruges al 22° con 4 punti). A oggi sarebbe qualificato, ma ci sono ancora quattro partite: il Napoli si giocherà tutto contro il Qarabag al Maradona (25 novembre), il Benfica a Lisbona (10 dicembre), il Copenaghen in Danimarca (20 gennaio) e il Chelsea in casa (28 gennaio).  Fonte: CdS

