Industria, Rovardi (ABB): “stabilimento Frosinone è centro di eccellenza e innovazione”

“Lo stabilimento ABB di Frosinone non è soltanto uno stabilimento che produce prodotti per il mondo dell’elettrificazione per i nostri clienti, ma è anche un centro di eccellenza e innovazione. Parliamo di una fabbrica che mette a servizio del nostro team di sviluppo competenze, linee di produzione e una catena di fornitura, che, tutte insieme, assicurano un successo molto rapido e sempre di qualità”. Così Alessandro Rovardi, direttore stabilimento ABB Frosinone, alla presentazione del nuovo interruttore aperto Sace Emax 3, tenutasi nello stabilimento. Tag: industria, tecnologia, sace, interruttore, Sace emax 3, Alessandro Rovardi, responsabile dello stabilimento Abb Sace di Frosinone

