Industria, Belli (ABB ): “versatilità, affidabilità e sicurezza caratterizzano nuovo interruttore

“La versatilità, l’affidabilità e la sicurezza sono le tre caratteristiche principali del nuovo interruttore aperto Sace Emax 3. E’ versatile perche’ ha un software aggiornabile e logiche personalizzabili che si adattano alle esigenze di infrastrutture critiche come quelle di un Data Center, o di un ospedale . L’affidabilità è garantita da una sensoristica molto precisa, e da un sistema di monitoraggio che visualizza in tempo reale i dati energetici. Rispetto al modello precedente, in tema di sicurezza si aggiunge la protezione dall’arco elettrico e la sicurezza informatica,essendo questo il primo interruttore al mondo ad avere il livello 2 di cyber security certificato”. Così Sabina Belli, product marketing director ABB Electrification Italia, alla presentazione del nuovo interruttore aperto Sace Emax 3 presso lo stabilimento ABB di Frosinone.

