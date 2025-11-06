Il paradosso azzurro: 9 rinforzi e la coperta è corta

L’emergenza in casa Napoli è continua ed è inutile nascondere che sta rendendo difficile il prosieguo della stagione. Un’infermeria sempre piena rende alcune scelte forzate e sembra assurdo in una squadra che ha visto allargarsi la rosa di 9 elementi. Il quotidiano La Repubblica scrive: “La coperta del Napoli continua a essere corta ed è un’emergenza paradossale, dopo l’arrivo in estate di 9 rinforzi. L’infermeria azzurra è talmente piena, infatti, da rendere insufficiente persino un organico molto più attrezzato rispetto a quello della stagione scorsa. Conte ha ammesso per la prima volta il problema dopo il pari con l’Eintracht. “Dobbiamo crescere tutti insieme, in campo e fuori”. (…) Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico. Ma in suo soccorso sta per arrivare la sosta di campionato, a patto di superare bene almeno l’ostacolo di domenica a Bologna: una trasferta che per i campioni d’Italia assomiglia a un crocevia”.

Factory della Comunicazione