CalcioNapoliNews

Il paradosso azzurro: 9 rinforzi e la coperta è corta

By Gabriella Calabrese
0

L’emergenza in casa Napoli è continua ed è inutile nascondere che sta rendendo difficile il prosieguo della stagione. Un’infermeria sempre piena rende alcune scelte forzate e sembra assurdo in una squadra che ha visto allargarsi la rosa di 9 elementi. Il quotidiano La Repubblica scrive: “La coperta del Napoli continua a essere corta ed è un’emergenza paradossale, dopo l’arrivo in estate di 9 rinforzi. L’infermeria azzurra è talmente piena, infatti, da rendere insufficiente persino un organico molto più attrezzato rispetto a quello della stagione scorsa. Conte ha ammesso per la prima volta il problema dopo il pari con l’Eintracht. “Dobbiamo crescere tutti insieme, in campo e fuori”. (…) Giocando tre volte alla settimana ogni secondo è prezioso per il recupero ed è questo che ha voluto sottolineare il tecnico. Ma in suo soccorso sta per arrivare la sosta di campionato, a patto di superare bene almeno l’ostacolo di domenica a Bologna: una trasferta che per i campioni d’Italia assomiglia a un crocevia”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Buongiorno verso l’altro azzurro, quello nazionale

Calcio

SSCN, Ufficiale – Atalanta, Qarabag e Cagliari: tutte le info sui biglietti

Calcio

Elmas, il jolly last minute che sta diventando utilissimo

Calcio

Verso Bologna – Per Conte valutazioni in corso

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.