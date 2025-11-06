NewsCalcioRassegna Stampa

Il Napoli è primo in classifica e ancora in Europa, ma diverse spie si sono accese

By Emilia Verde
Il Napoli non riesce a segnare, e nonostante il primo posto in classifica e il cammino in Europa, diverse spie sono state accese, e devono far riflettere. Il Corriere dello Sport scrive: “Sia chiaro: il Napoli è primo in campionato e ancora in corsa in Champions, seppur in difficoltà. Traduzione: le isterie sono fuori luogo e controproducenti. Ma le ultime due partite hanno acceso varie spie: il Como ha qualità ma ha tirato due volte nella porta di Milinkovic ed è finita 0-0; l’Eintracht, invece, nonostante un atteggiamento impermeabile e chiuso a quattro mandate, ha prodotto gli stessi tiri nello specchio del Napoli: 3. E soprattutto: fino a martedì aveva la peggior difesa della competizione con l’Ajax, 11 gol subiti e due cinquine consecutive, e in Bundesliga ne ha incassati 19. In altri termini: catenaccio a parte, il Napoli deve tornare a produrre e a concretizzare di più per continuare a volare in Serie A e per fare la rivoluzione in Europa. Stop”.

