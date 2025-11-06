Il Mattino – Napoli, andare avanti in Champions è vitale per gli equilibri di bilancio

Il Napoli ha rimediato solo un pareggio contro l’Eintracht, due sconfitte contro City e PSV, e una vittoria contro lo Sporting Lisbona, ma andare avanti nella competizione europea è importantissimo per il club partenopeo. Il Mattino scrive: “Non è questione di vita o di morte, ma andare avanti in Champions, per questo Napoli, è davvero obiettivo vitale per garantire quell’equilibrio di bilancio che è da sempre il faro dell’era De Laurentiis. I veri introiti del Napoli, diritti tv nazionali a parte, che hanno consentito di tenere sempre in ordine i conti sono sempre stati due: le plusvalenze e gli incassi della Champions. E a parte l’introito da mettere in bilancio per Osimhen, il Napoli non potrà puntare su altre plusvalenze record la prossima estate. Dopo la pandemia e le perdite record, De Laurentiis ha iniziato una flessione radicale del monte ingaggi, vincendo lo scudetto con Conte con stipendi totali attorno ai 75 milioni. Oltre i 6,5 milioni del tecnico di Lecce. Con il ritorno in Champions, il club ha investito quasi 190 milioni di euro sul mercato e aumentato il monte ingaggi a circa 115 milioni di euro. Il terzo della serie A. Ecco, andare avanti in Champions è obiettivo importante, forse inferiore solo a un altro obiettivo: tornare in Champions anche la prossima stagione”.

Factory della Comunicazione