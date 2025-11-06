Festival letteratura sportiva Roma – Venerdì 7 novembre ore 10,00 si presenta “Hanno ucciso il centravanti”

LIBRI DI SPORT: UNA TRE GIORNI A ROMA

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nelle edizioni precedenti, torna nella sua quinta edizione il “Festival della letteratura sportiva” che, nelle dichiarate intenzioni dell’Avv. Tommaso Mandato, organizzatore e Presidente dell’APCS (Associazione Promozione Cultura Sportiva) intende abbinare, soprattutto in favore delle nuove generazioni, i valori della lettura e dello sport.

La manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 novembre a Roma, nella prestigiosa cornice di Piazza del Popolo, all’interno del Progetto “Campus3S (Salute, Sport, Solidarietà)”, che prevede visite gratuite per tutti.

Testimonial d’eccezione, anche per questa nuova edizione, lo scrittore ed esperto di sport Maurizio de Giovanni.

Nelle tre giornate, si alterneranno gli autori dei libri, giornalisti, sportivi, in un confronto con il pubblico e con gli studenti presenti nel maxivillaggio allestito in Piazza.

Tra le tante storie raccontate, ci sarà quella di Marco Bellinazzo, che con il suo nuovo romanzo noir, “La colpa è di chi muore’” indaga sul traffico di giovani calciatori; la brillante penna del giornalista Paolo Corbi che nel suo libro ‘”Quei favolosi anni in cui diventammo Azzurri” ripercorre la storia delle nazionali Under, attraverso i ricordi di numerosi ex calciatori, tra cui, in particolare, i campioni Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Gennaro Gattuso e Mario Balotelli. I giocatori raccontano le loro esperienze, dalla prima convocazione all’esordio con le maglie delle giovanili, fino alla crescita professionale. Ancora, sarà presentato ”Il calcio del futuro”, il pregevole testo di Alessandro Formisano che analizza l’evoluzione del calcio oltre il semplice aspetto economico, concentrandosi sull’inclusione, la sostenibilità e le nuove opportunità di business.

Spazio sarà riservato alla lunga esperienza di Diego Mariottini che con il suo “‘Hanno ucciso il centravanti” racconta le storie di sette calciatori che hanno ricoperto il ruolo di numero 9, spesso oggetto di critiche e sfortune nonostante il loro talento.

Ed ancora, l’appassionante opera del giornalista Franco Bonera che con “Pezzi di colore” raccoglie una serie di aneddoti e racconti che ripercorrono la sua carriera giornalistica con un focus sul suo periodo alla Gazzetta dello Sport negli anni Settanta; ancora, il racconto appassionato del giornalista/scrittore Mimmo Cacciuni Angelone che in “‘Bomber e Mister Franco”, narra la storia di un’amicizia che sboccia sul campo da calcio e si consolida nel tempo, esplorando il tema della vita e dello sport. Infine, sabato 8 Novembre sarà presentato il libro di Tommaso Mandato e Lucio Giacomardo che nel loro “Azzurro per sempre. Uno scudetto vissuto su WhatsApp” raccontano la stagione sportiva che ha portato alla vittoria del quarto scudetto del Napoli, rivivendo le emozioni e gli eventi attraverso i messaggi e le interazioni di un gruppo WhatsApp costituito da scrittori, imprenditori, giornalisti, attori, musicisti, professionisti uniti dalla loro passione per il Napoli..

Non mancheranno, infine, gli incontri con gli studenti finalizzati a diffondere fra i giovani l’importanza e i valori dell’etica, della lettura e della pratica sportiva.

In allegato il programma delle giornate. Per info: [email protected]”