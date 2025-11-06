Europa League – Roma ritorno alla vittoria, Bologna pari in inferiorità

Una vittoria e un pareggio per Roma e Bologna nella quarta giornata di Europa League. Dopo due sconfitte consecutive ritrovano il successo i giallorossi, che vincono 2-0 in Scozia con il Rangers Glasgow con le reti di Soulè e Pellegrini nel primo tempo e salgono a 6 punti in classifica, in zona play off. Un punto invece per il Bologna, che in dieci uomini (espulso Lykogiannis al 23′ min) pareggia 0-0 in casa contro i norvegesi del Brann e va a 5 punti

