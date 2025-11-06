Adnkronos News

Droni avvistati all’aeroporto svedese di Goteborg: “Traffico sospeso e voli deviati verso altri scali”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Le autorità svedesi hanno sospeso il traffico aereo all’aeroporto di Landvetter nella città costiera occidentale di Goteborg, a causa della presenza di droni nello spazio aereo. L’amministrazione dell’aviazione civile ha riferito che i velivoli senza pilota sono stati avvistati intorno alle 18 e che, per motivi di sicurezza, tutti i voli sono stati immediatamente deviati verso altri aeroporti svedesi. 

Factory della Comunicazione

“Non sappiamo ancora quanti voli saranno interessati durante la notte”, ha dichiarato all’emittente Svt Bjorn Stavas, portavoce dell’agenzia. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e “determinare le ragioni della presenza dei droni” nelle vicinanze dello scalo, ha spiegato il portavoce Johan Hakansson. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina ko in Conference League, il Mainz vince 2-1

Adnkronos News

Gregori (Novamont): “A Ecomondo presentiamo il primo telo certificato senza…

Adnkronos News

Brunori (ENEA): “Nasce l’hub tecnologico sulle materie prime critiche per supportare…

Adnkronos News

Fontana (Conai): “Economia circolare e sport, un progetto comune per educare al…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.